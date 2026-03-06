Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs personeli ile bir araya gelerek, hediye takdiminde bulundu.

Uğur Umar Konferans Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Lakadamyalı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun birkaç gündür ağır grip geçirdiğini belirterek, bu nedenle etkinliğe katılamadığını dile getirdi.

Bakanlığın salonu dolduracak kadar kadın çalışanı olduğunu ifade eden Lakadamyalı, “Gurur duyuyoruz. Bizim Bakanlığımız diğer kamu kurumlarına göre bu alanda bir adım önde görünüyor” diye konuştu.

Kadınların, hayatın, toplumun, ailenin, iş hayatının, kamu görevinin her alanında verimli, sorumluluk sahibi, çalışkan ve fedakar olduğunu vurgulayan Lakadamyalı, “Klişe olmakla birlikte bütün bunlar doğrudur” dedi.

Kadınların hayatı güzelleştirdiğinin altını çizen Lakadamyalı, personelin, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.