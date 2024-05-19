Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) tarafından “Diyetisyenler Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Birlik tarafından verilen bilgiye göre, “Beslenme Biliminde Güncel Konular” başlığı altında düzenlenen etkinlikte “Krononütrisyon” konusu ele alındı.
Grand Pasha Otel’de yer alan etkinlik Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören’in açılış konuşmasıyla başladı.
Etkinlikte Dr. Umut Maraşuna, Dr. Aslı Akyol Mutlu ve Dr. Saniye Bilinci krononütrisyon konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
Editör: Burhan CANBAZ