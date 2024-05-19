Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup sporcu gence resepsiyon verildi.

Resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile eşi Birgül Feyzioğlu’nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ve konuklar yer aldı.

Büyükelçi Feyzioğlu ve eşi, resepsiyonda sporcu gençler ve konuklarla sohbet etti.

-Feyzioğlu: “İlk günkü heyecanla, o duyguyla Atatürk’ün izinde yürüyoruz”

Büyükelçi Feyzioğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada “bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Biz Atatürk’ü bir gün anmıyoruz. Aslında Atatürk’ü, onun ilkelerini her gün yaşıyoruz. O bir yaşam tarzıdır bizim için. Gerçek Atatürk’ü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Feyzioğlu, Atatürk’ün ilkelerini hiç yorulmadan takip ettiklerini kaydetti.

İlk günkü heyecan ve duyguyla Atatürk’ün izinde yürüdüklerini belirten Feyzioğlu, Atatürk'ün sporu ve sporcuyu her zaman baş tacı ettiğini söyledi.

“Sizler de bizim baş tacımızsınız” diyen Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sonsuza kadar yan yana ve omuz omuza olacağını kaydetti.

Feyzioğlu, ellerindeki imkanlarla sporculara her türlü desteği vermenin yerine getirilmesi gereken çok keyifli bir görev olduğunu da belirtti.

Resepsiyon, hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.