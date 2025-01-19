Avrupa Komisyonu’nun, KKTC ile AB arasında doğrudan ticareti düzenleyen Tüzüğü yeni yasama döneminde Avrupa Paramentosu’nun önünde “canlı tutmaya devam ettiğine” dikkat çeken Rum basını bunun KKTC’nin Tayvanlaşmasına ve bunun sonucunda Kıbrıs sorununun kapanmasına yol açacağını iddia etti.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) iç yazışma belgesini ele geçirdiğini belirten Haftalık Kathimerini “Doğrudan Ticaret ‘Varım’ Diyor” başlığıyla ve ilgili belgenin fotokopisiyle birlikte aktardığı haberinde Komisyon’un 2004’te sunduğu Doğrudan Ticaret Tüzüğü önerisinin 20 yıl sonra halen canlı tutulmasının Kıbrıs’taki fiili bölünmeden kaynaklı siyasi sebeplere bağlandığını yazdı.

Haberde Komisyon’un KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret önerisini AP önünde canlı tutulmasının, Türk tarafının müzakerelere başlamak için direkt uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas taleplerinin kabulünü şart koşması nedeniyle “yeni ve güncel bir önem kazandığına” vurgu yapıldı.

Onaylanmayan öneriler 2-3 yıl sonra geri çekiliyor olmasına karşın Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün bugüne kadar korunmasının normal olmadığı savunulan habere göre, AP Dışişleri Komitesi iç yazışma belgesinde “sunulmuş/geçmiş (outdated) bu yasa taslağı Kıbrıs’ın AB’ne katılımından beri vardır. O zaman (2004’te) kabul edilmedi ancak Kıbrıs Adası’nın fiili bölünmüşlüğünden kaynaklı siyasi sebeplerle Komisyon tarafından geri çekilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Gazete Brüksel’deki çevrelerin Kathimerini’ye, “Komisyon’un önerisi, Kıbrıs sorununu görüşmesi için Türk tarafının tatmin edilmesini sağlayabilecek muteber bir araç görüldüğünü” söylediklerini yazdı.

Habere göre AP Dışişleri Komitesi’nin koordinatörlerinin bir dizi konudaki gündemini tartışan AP iç yazışma belgesinde “Uluslararası Ticaret Komitesi’nin, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün onay sürecinin tekrarlanması durumunda görüş vereceği” kaydediliyor.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC’nin üçüncü ülke olarak görüldüğü Doğrudan Ticaret Tüzüğü önerisinin Güney Kıbrıs’ın “hayati çıkarlarına ters olduğunu ve Kıbrıs sorununu kapanmaya sürükleyeceğini” bilmesine rağmen Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen’den geri çekilmesini neden istemediğini sordu.