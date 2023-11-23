Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı'nın Antalya Körfezindeki safhası TCG Anadolu'da icra ediliyor.

Tatbikat senaryosuna göre Amfibi Deniz Piyade unsurları, Antalya Sarısu Plajı'nda muharip olmayanların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Arama kurtarma tatbikatında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS ve SAT timleri de görev alıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı.

Tatbikata, 26 gemi, 4 denizaltı, 3 deniz karakol uçağı, 10 deniz helikopteri, 5 İHA ile kara ve hava kuvvetlerinden çeşitli unsurlar katılıyor.

Milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu da ilk kez bir tatbikatta görev alıyor.

Yerli mekanize çıkarma araçları ile zırhlı amfibi hücum araçları da tatbikatta kullanılıyor.

25 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta 9 ülkeden personel ve gözlemciler de bulunuyor.