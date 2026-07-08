Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Estonya Başbakanı Kristen Michal ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Avrupa için temel güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini belirterek müttefiklere savunma harcamalarını artırma, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirme ve Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yaptı.

Nawrocki, Michal ve Nauseda 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya'nın "büyük bir dostu" olduğunu belirten Nawrocki, ülkesinde bulunan ABD askerlerine atıfla "Amerikan askerleri için Polonya'da kalıcı bir üs kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Nawrocki, Trump'ı NATO'nun "direği ve bel kemiği" olarak niteleyerek transatlantik ilişkilerin, NATO'yu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti, ittifak içindeki sorunların çözülmesi ve NATO'nun daha da sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin askeri gücünü Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine karşı kullanmasının her zaman mümkün olduğunu belirterek "Burada birbirimizi güçlendirmek ve temel tehdidin Rusya olduğunu kabul etmek için bulunuyoruz." dedi.

- "NATO'nun çalıştığını biliyorum"

Estonya Başbakanı Michal da müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini ifade ederek NATO'nun Rusya'ya karşı da güçlü bir savunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya yardım konusunda da somut hedeflerin belirlenmesinin önemini dile getiren Michal, Baltık Denizi'ndeki NATO tatbikatlarının devam ettiğini söyledi.

Michal, NATO'nun çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek "NATO'nun çalıştığını biliyorum, deniz operasyonları var, hava polisliği var, bugünkü zirvede hava savunmasına dönüşecek bu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Baltık ülkelerinin yanında olduğunu ifade ettiğini anımsatan Michal, "Bu, hem bizim için hem de Rusya için çok önemli bir mesaj." diye konuştu.

- "Eğer 5. maddeye dair herhangi bir şüphe bırakmazsak Rusya bunu test etmeyecektir"

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda da Ukrayna için desteğin önemli olduğunu ifade ederek "Ukrayna, özgürlüğü için mücadele ediyor. Avrupa'nın diğer ülkeleri de Rusya ve Belarus'tan gelen tehditlere maruz kalıyor." dedi.

Zirveden, NATO'nun mali bir dayanışma içerisinde ayrılmasını temenni eden Nauseda, şöyle devam etti:

"Güvenliğimizi ve halkımızı korumak için elbette kamu maliyesinin büyük bir kısmını ayırmaya hazırız. Sosyal yardımlara, daha yüksek emekli maaşlarına ihtiyacımız var ancak içinde yaşadığımız dünyanın ve komşularımızın durumunun farkındayız, bu nedenle bu konuda kendimiz gerekeni yapmazsak diğer ülkelerden dayanışma bekleyemeyiz."

Nauseda, Orta Doğu'da tırmanan gerginlikten derin endişe duyduklarını belirterek ihtiyaç duyulması halinde mayın temizleme ekiplerini Hürmüz Boğazı'na göndererek katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma ilkesinin (5. madde) önemine işaret eden Nauseda, "Eğer 5. maddeye dair herhangi bir şüphe bırakmazsak Rusya, bunu test etmeyecektir. Ancak bunu 100 veya 200 kez tekrarlamak yeterli değil, daha fazla harcama yapmalı, hava savunmasını güçlendirmeliyiz. Bunu sadece NATO içinde değil, Avrupa Birliği'nde (AB) de görüşmeliyiz." ifadelerini kullandı.