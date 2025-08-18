KKTC’de dün dört ayrı yerde meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Lapta’da saat 8.00 sıralarında, bir şahsa ait evin bahçesinde su deposuna ait motorun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında su hortumu, elektrik kablosu, kuru otlar ve zeytin ağacı yandı.

- Karavan hasar gördü

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da saat 12.30’da, park halinde bulunan Kerem Erdoğdu’nun kullanımındaki ST 847 plakalı araca takılı olan karavanda, muhtemelen karavana ait akünün kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, karavanda hasar meydana geldi.

- Seyir halindeki araçta yangın

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda saat 19.00 sıralarında, seyir halindeki Nihat Gömüş’ün (E-27) kullanımındaki ZMU 078 plakalı araçta, motor bölümünde oluşan benzin kaçağının neden olduğu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

- Gaz kaçağı yangına neden oldu

Lefkoşa’da saat 23.30’da, bir apartman dairesinde muhtemelen ocağa ait gaz hortumunun gaz kaçırıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, ev sakinleri tarafından yangın söndürme cihazıyla yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında gaz ocağı ve elektrik kabloları, arıtma sisteminin su hortumu, ahşap çekmece, 3 metrelik mutfak tezgahı ile dolaplar yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.