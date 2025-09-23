Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Döveç Group’un ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programı kapsamında, ülkenin önde gelen kurum ve makamlarına resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Programın ilk gününde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ziyaret edilerek iş dünyasıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İkinci gün ise Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak ekonomik projeler ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Aynı gün, Cumhuriyet Meclisi ziyareti sırasında karşılıklı iş birliği ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik önemli mesajlar verildi. Bu ziyaretler, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini bir kez daha pekiştirirken, geleceğe dönük yeni bir ticaret vizyonunun da işaretlerini sundu.

Programın son gününde İskele Arkın Otel de düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Ticaret Paneli” ise, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra ülkenin önde gelen akademisyenleri, iş insanları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, konuşmasında Türkiye-KKTC ilişkilerinin tarihsel önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağ, sadece ticaret veya ekonomi üzerinden okunamaz; bu bağ, tarih, kültür ve ortak kader üzerine kuruludur. Bizim görevimiz bu güçlü bağı daha da sağlamlaştırmak, genç nesillere güvenli, üretken ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmaktır. Kuzey Kıbrıs’ın potansiyelini ortaya çıkarmak, yatırım ortamını güçlendirmek ve ülkemizi uluslararası arenada hak ettiği yere taşımak için bu tür buluşmalar büyük önem taşıyor.”

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç ise panelde yaptığı konuşmada, şirketin ülke ekonomisine katkısını şu sözlerle ifade etti:

“Döveç Group olarak bugün 16 grup şirketimizle Kuzey Kıbrıs’ın her alanına değer katıyoruz. Gayrimenkulden teknolojiye, eğitimden turizme kadar uzanan geniş faaliyet alanlarımızla ülkemize katma değer sağlarken, özellikle gençlerimizin geleceği için projeler geliştirmeyi en büyük sorumluluğumuz görüyoruz. Kuzey Kıbrıs, sadece stratejik konumu değil; aynı zamanda Türkiye ile sahip olduğu derin bağları sayesinde bölgesel bir güç olma potansiyeline sahiptir. Biz iş dünyası temsilcileri olarak bu bağların daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”



Üç günlük bu yoğun program, hem Türkiye hem de KKTC iş dünyasına yeni iş birliği kapıları araladı. Özellikle panelde dile getirilen ortak vizyon, önümüzdeki dönemde Kıbrıs’ın ekonomik ve ticari geleceğinde önemli bir yol haritası olacak gibi görünüyor.