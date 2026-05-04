Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi ’26, Gazimağusa’da yoğun katılımla gerçekleşti. Döveç Group, ana sponsor olarak teknoloji ve inovasyon odağını bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji gündeminin öne çıkan etkinliklerinden Yapay Zeka Zirvesi ’26, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 2 Mayıs Cumartesi günü Gazimağusa’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Döveç Group of Companies, bu yıl da etkinliğe verdiği destekle teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi ’25’te de ana sponsor olarak yer alan Döveç Group, bu alandaki katkısını istikrarlı şekilde devam ettiriyor.

Etkinlik kapsamında konuşan Döveç Group Reklam, Pazarlama ve Satış Direktörü İzgünGünsal, yapay zekanın iş süreçlerindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Döveç Grup olarak yapay zekayı yalnızca bir trend olarak değil, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Müşteri deneyiminden satış analizine, pazarlama stratejilerinden proje yönetimine kadar pek çok alanda yapay zeka destekli çözümler kullanıyoruz. Bu sayede daha hızlı karar alabiliyor, daha doğru öngörüler geliştirebiliyor ve müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabiliyoruz. Yapay zeka, ölçek fark etmeksizin tüm şirketler için önemli bir rekabet avantajı sunuyor. Bu platformda yer alma amacımız ise bu vizyonu KKTC’de daha geniş kitlelere ulaştırmak.”

Zirvede Microsoft, Amazon Web Services, Google, Oracle, Turkish Technology ve Turkcell Technology’den uzman konuşmacılar, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik boyunca öne çıkan ortak mesaj, yapay zekanın artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil; sağlıktan eğitime, inşaattan finansa kadar tüm sektörlerin dönüşümünde belirleyici bir unsur haline geldiği yönünde oldu. Uzmanlar, bu dönüşüme uyum sağlayan kurumların rekabette öne çıkacağını vurguladı.

Sunumların yanı sıra girişim stantları ve öğrenci projelerinin de yer aldığı zirvede, katılımcılara sertifika imkânı, staj fırsatları ve kariyer odaklı etkileşim alanları sunuldu. Bu yönüyle Yapay Zeka Zirvesi ’26, klasik bir konferansın ötesine geçerek çok yönlü bir teknoloji platformu olarak öne çıktı.

Döveç Group’un zirveye sağladığı destek, şirketin yalnızca faaliyet gösterdiği sektörlerde değil; teknoloji, eğitim ve inovasyon alanlarında da katma değer üretme yaklaşımını ortaya koyarken, KKTC’nin gelişen teknoloji ekosistemine verdiği katkıyı da güçlendirdi.