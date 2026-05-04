Kuzey Kıbrıs’ın gelişen bölgelerinden Yeniboğaziçi’nde, başarılı girişimci Tanya Salimer’inyeni eczanesi LotusVita, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa davetliler ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi.

Döveç Group’un La Isla projesinde konumlanan LotusVita, modern yapısı ve sağlık odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Bölge halkına kaliteli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen eczane, kısa sürede Yeniboğaziçi’nin önemli sağlık noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Açılışta konuşan Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, sağlık alanındaki yatırımların toplumsal değerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık alanında bir işletme kurmak büyük sorumluluk ister. Tanya, bu sorumluluğu hakkıyla taşıyan başarılı bir girişimci. LotusVita’nın büyümesi, insanlara verdiği güvenin en güzel göstergesidir. La Isla projemizde LotusVita’nın yer alması bizim için ayrıca değerli. Çünkü güzel bir proje; güzel insanlarla, doğru işletmelerle ve topluma katkı sunan markalarla tamamlanır.”

Tanya Salimer’in öncülüğünde büyüyen LotusVita markası, yeni şubesiyle hizmet ağını genişletirken Yeniboğaziçi’nde sağlık alanına değer katmaya devam ediyor. Yoğun ilgiyle gerçekleşen açılış, markaya duyulan güveni ve bölgedeki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.