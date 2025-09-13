İskele’de yapımı süren Muharrem Döveç Ortaokulu, planlanan tarihten bir yıl önce tamamlanarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Döveç Group’un öz kaynaklarıyla hayata geçirilen proje, ülkenin geleceği olan gençler için modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor. Yetkililer, tüm ekiplerin okulun zamanından önce tamamlanması için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.

Toplam 50 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselen okul, 24 derslik, laboratuvarlar, bilgisayar ve teknoloji tasarım atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı etkinlik alanları, kütüphane ve konferans salonu gibi pek çok imkânla hizmet verecek.

Döveç Group yönetimi, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, “geleceğin nesilleri için en iyisini inşa etme” kararlılığını sürdürdüklerini açıkladı.