Demokrat Parti, 13. Olağan Kurultayı’nı yarın gerçekleştirecek. Kurultay öncesi Genel Sekreter ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar’dan davet mesajı geldi.

Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Eylül Pazar günü saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultaya tüm partilileri, halkı ve basını davet etti.

DP 13. OLAĞAN KURULTAYI YARIN LEFKOŞA’DA

Akpınar, “Yarın tarihimizin ve demokrasimizin en önemli günlerinden birine daha tanıklık edeceğiz” dedi. 33 yıllık parti geçmişinin gururuyla birlik ve beraberlik için bir araya geleceklerini vurguladı.

Akpınar, kurultayı “adalete, demokrasiye ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesi” olarak nitelendirdi. Tüm vatandaşları bu buluşmaya davet eden Akpınar, “Birlikte güçlüyüz, birlikte varız” ifadelerini kullandı.