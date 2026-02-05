Döveç Group, Dünya Kanser Günü kapsamında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret etti. Heyet, kanserle mücadele eden bireylerin yaşadığı süreci yerinde gözlemlerken, DMAR Supermarket iş birliğiyle hastaların temel ihtiyaçlarına yönelik bağışta bulundu.

Vakıf yetkilileri, kanser sürecinin yalnızca tedaviden ibaret olmadığını; ulaşım, beslenme ve psikolojik desteğin de hayati önem taşıdığını vurguladı. Döveç Group ise bu adımı tek günlük bir farkındalık çalışması olarak görmediklerini, ihtiyaç sürdükçe desteğe devam edeceklerini açıkladı.

Şirket yönetimi, kanserle mücadelede dayanışmanın sosyal bir sorumluluk olduğunu belirterek, benzer projelerde yer almayı sürdüreceklerini duyurdu.