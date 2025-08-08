Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının yalnızca Filistin halkına değil, Türkiye'nin toprak güvenliğine yönelik de stratejik bir tehdit olduğunu ifade etti.

Aksakal yaptığı yazılı açıklamada, "Amerika'nın Ortadoğu'da planladığı yeni 'devletçikler' yaratma stratejisinin bugün geldiği nokta İsrail'in Ermenistan'la sınır komşusu olabilmesine olanak verecek girişimlerini daha da hızlandırdığı aşamaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin bugün Gazze'yi işgal etme kararını deklare etmesi, sadece Filistin halkının tamamen ortadan kaldırılması ve soykırımı yanında, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in ve dolayısıyla Kıbrıs Adası ile birlikte Türkiye'nin toprak güvenliğine yönelik bir stratejik saldırıdır. Türkiye bu hukuksuz ve saldırgan karara karşı sıradan uyarı açıklamaları yaparak kayıtsız kalamaz. En küçük zafiyet, telafisi zor bir sürecin içerisine sürüklenmemize neden olacaktır. Gelişmeleri, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarımızın dejenere edilmesine yönelik planların bir parçası olarak da görmek kaydıyla zaman geçirmeden gerekli müdahalelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır."