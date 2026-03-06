Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), son günlerde medyada yer alan savaş ve şiddet görüntülerinin özellikle çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Erdem Beyoğlu yazılı açıklamasında çocukların şiddet içerikli haber ve görüntülere maruz kalma sürelerinin sınırlandırılması, dijital içeriklere erişimin ebeveyn denetiminde tutulması, çocukların gördükleri olaylarla ilgili soru sormalarına fırsat verilmesi ve korku ile endişelerinin dikkatle dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Beyoğlu, çocuklara yaşlarına uygun, sade ve dürüst açıklamalar yapılmasının önemine de işaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin görüntülerin medya ve dijital platformlarda yoğun şekilde yer aldığına dikkat çeken Beyoğlu, sivillerin ve özellikle okulların hedef alındığına dair haberlerin kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtti.

Beyoğlu, çok sayıda çocuk ve gencin hayatını kaybettiği veya yaralandığına ilişkin bilgilerin toplum vicdanını derinden sarstığını ifade ederek, bu tür şiddet içerikli görüntülerin gelişim çağındaki çocuklar üzerinde önemli psikolojik etkiler yaratabileceğini kaydetti.

-"Çocuklar bu görüntüler karşısında gerçek dışı veya abartılı korkular geliştirebilir"

Çocukların bu görüntüler karşısında gerçek dışı veya abartılı korkular geliştirebileceğini, yoğun kaygı ve stres yaşayabileceğini, uyku düzeninde bozulmalar görülebileceğini belirten Beyoğlu, çocukların kendilerini ya da ailelerini güvende hissetmeyebileceklerini vurguladı. Beyoğlu, çocukların gelişim düzeyleri nedeniyle olayları yanlış yorumlayabileceklerini ve gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabileceklerini de kaydetti.

Beyoğlu, ebeveyn ve bakım verenlere çocukların ruh sağlığını korumak amacıyla bazı önerilerde de bulundu.

Beyoğlu, çocukların yaşadıkları duyguların anlaşılabilir olduğunun ifade edilmesinin ve duygusal destek sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Günlük rutinlerin mümkün olduğunca korunmasının çocukların güven duygusunu güçlendireceğini belirten Beyoğlu, küçük yaştaki çocukların bu tür görüntülere doğrudan maruz kalmasının mümkün olduğunca engellenmesi gerektiğini kaydetti.

-"Yetişkinlerin sakin, açıklayıcı ve destekleyici tutum sergilemesi çocukların daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak"

Çocukların dünyayı büyük ölçüde yetişkinlerin tepkileri üzerinden anlamlandırdığını kaydeden Beyoğlu, yetişkinlerin sakin, açıklayıcı ve destekleyici bir tutum sergilemesinin çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

Beyoğlu ayrıca, bu süreçte yetişkinlerin ortak sorumluluğunun çocukların yalnızca fiziksel değil, psikolojik güvenliğini de korumak olduğunu belirterek, savaş ve çatışma haberlerinin çocuklar üzerindeki etkilerinin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.