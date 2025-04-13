Dün ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen toplam 4 kazada sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’deki kazalarda yaralanan olmadı.

- Tarla içerisine düşen ve olay yerinden kaçan sürücü tespit edildi

Girne-Alsancak ana yolunda dün saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, LAV 010 plakalı salon araç, dönel kavşağa dikkatsizce girerek kaldırıma vurduktan sonra 6 metre derinliğindeki tarlaya düşüp akasya ağacına çarptı. Sürücü, isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldı.

Polis tarafından kazaya ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, kaçan sürücünün 25 yaşındaki Ali Binici olduğu tespit edildi. Alkol testinde 88 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Binici tutuklandı.

- Gazimağusa – Karpaz ana yolunda kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Dün saat 19.30 sıralarında ise, Gazimağusa- Karpaz ana yolunda NJ 289 plakalı araçla seyreden 43 yaşındaki Serdal Kabakcı, Çayırova Çemberine girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve tekrar bariyerlere çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yapılan alkol testinde 96 mlgr alkolü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Kabakcı tutuklandı.

- Lefkoşa’da alkollü sürücü park halindeki iki araca çarptı

Dün gece saat 23.15 sıralarında Lefkoşa Şht. Mustafa Salih Sokak’ta meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Abdülkadir Kaplan, yönetimindeki PZ 628 plakalı araç ile seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki RY 622 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ardından önünde park halinde bulunan PS 477 plakalı araca da çarptı.

Yaralanan olmazken, 99 mlgr alkollü olduğu saptanan Kaplan hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İskele’de araç orta refüje çarpıp takla attı

Bugün saat 02.50 sıralarında Gazimağusa - Karpaz ana yolunda meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Buse İclal Yeşilbağ, LE 965 plakalı aracıyla, İskele Mücahitler çemberinden Lokum çemberine doğru seyrettiği sırada orta refüje çarparak takla attı.

Kazada yaralanan olmadı. Yapılan alkol testinde 146 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Yeşilbağ tutuklandı.

Kazalara ilişkin polis soruşturması devam ediyor.