Dünya Bisiklet Günü nedeniyle dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde etkinlik düzenlendi.

Dr. Kenan Arifoğlu’nun “Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” adlı bisiklet sergisi, birlik lokalinin çatı katında açıldı.

Doktorların yanında Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ve Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan’ın da katıldığı etkinlikte verilen kokteyle, Bora Serbülent’in müzikleri eşlik etti.

Arifoğlu, bisiklet koleksiyonundan bazı örnekleri sergilediği etkinlikte, ziyaretçilere bisikletler hakkında bilgi verdi.

-Dalkan: “Dünya Bisiklet Günü’ndeki etkinliği kahramanı Arifoğlu”

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Dünya Bisiklet Günü’nde düzenledikleri etkinliğin kahramanının, birliğin eski başkanlarından, bir bisiklet tutkunu ve koleksiyoncusu Kenan Arifoğlu olduğunu söyledi.

Meslektaşları ve bisiklet severler için bisiklet sergisi yanında müzikli bir buluşma düşündüklerini kaydeden Dalkan, serginin birkaç gün daha gezilebileceğini kaydetti.

-Arifoğlu: “Biz bisiklet çocuklarıyız…”

Dr. Kenan Arifoğlu da konuşmasında, amaçlarının gündelik hayatta bisiklet kullanımını artırmak için bir farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.

“Biz bisiklet çocuklarıyız… Çocukluğumuz bisiklet kullanarak geçti.” diyen Arifoğlu, bunun özlemini taşıdıklarını ve bisiklet kullanımını tekrardan artırmak istediklerini söyledi.

Kenan Arifoğlu, motorlu araçların sigara kadar zararlı olduğunu ifade ederek, “Sağlığımız için bisiklet kullanımını artırmak lazım. Amacımız artırmaktır ve artacak da… Bu inançla yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için belediyeleri harekete geçirmek gerektiğini ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kanlıdere boyunca 5 kilometrelik bir bisiklet yolu yapılacağını duyurduğunu kaydeden Arifoğlu, bu bisiklet yolunun Lefkoşa’nın güneyindeki 12 kilometrelik bisiklet yoluyla birleştirileceğini ifade etti.

Arifoğlu, bisiklet konusuna geçmişten beri duyarlı olduğunu belirttiği Tabipler Birliği’ne, etkinliğin organizasyonu için teşekkür etti.

Dr. Kenan Arifoğlu’nun “İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” adlı Kıbrıs’ın klasik bisikletini konu alan Türkçe ve İngilizce kaleme alınmış bir kitabı da bulunuyor. Arifoğlu, bisiklet koleksiyonunu geçen yıl çeşitli yerlerde sergilemiş ve kitabı için imza günleri düzenlemişti.

Arifoğlu bisikletle ilgili farkındalık çabalarını ayrıca oğluyla birlikte “Vintage Bicycles of Cyprus” adlı YouTube kanalında da sürdürüyor.