Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Dünya Oto Cup da kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR - Round Robin
Defne Sakallı - Mevsim Metbulut 0/4
Melin Amber - Masal Nalbantoğlu 4/2
Tanem Kolozali - Aıana Smırnova 0/4
Taıra Akhmetova - Çağer Emine Günser 3/5
Elisa Karabaşak - Ayşegül Aplak 4/1
Behiye Sağanak - Selin Ünlüer 5/3
Alina Yusipova - Dide Tözer 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin
Bora Ramiz - Aliözkan Vural 4/0
Kutsal İyikal - Kaan Leon Cerit 4/0
Hasan Aren Çakartaş - Emir Nurseıtov 4/0
Deran Özgöray - Eral Tüzünkan 4/1
Darıa Damırchı - Rüzgar Özdenefe 4/0
Niyazi Akçın - İnan Ali Altundağ 4/0
Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı 4/1
12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
Era Meta - Mania Bagheri W.O.(Era Meta)
Melin Akçın - Sahra Sevgi Sofu 6/2 6/0
Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı 6/1 6/2
Hatice Kırçay - Safıya Akhmetova 6/2 6/2
Medina Akhmetova - Alisa Sadıkoğlu 6/3 6/4
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Aren Yumurtacıoğlu - Erim Selçuk Mazhar 3/6 0/6
Çağ Refikoğlu - Efe Abdu 6/0 6/0
Pars Ozan - Osman Aren Başaran 1/6 0/6
Poyraz Vural - Tan Osman Türe 6/0 6/0
Yalın Yurtsever - Nejat Zorlu 4/6 6/2 6/0
16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel 2/6 1/