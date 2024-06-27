Badmintonda milli sporcu Nehir Deniz, Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenecek olan U17 ve U19 FZ Forza Bulgarian International Şampiyonası'na katılacak.

Nehir Deniz, 27-30 Haziran ve 1-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenecek olan turnuvalarda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

U19 FZ Forza Hebar Bulgarian International turnuvasında tek kadınlar kategorisinde ve çift kadınlar kategorisinde partneri Tuğçe Yurtalan ile birlikte mücadele edecek olan Deniz, U19 FZ Forza Hebar Bulgarian International turnuvasında ise tek kadınlar kategorisi ile karışık çiftler kategorisinde partneri Rüzgar Oğuz ile birlikte mücadelesine devam edecek. Badminton Federasyonu yaptığı açıklamada Nehir Deniz ve partnerleri ile birlikte Türkiye Milli Takımı'na başarılar diledi.