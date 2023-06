23 ülkede merkez bankalarını kadınlar yönetiyor

92 yıllık dönemde 25 başkanın görev yaptığı TCMB'ye ilk kez bir kadın başkan atandı. Hafize Gaye Erkan ile birlikte dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi.

180'in üzerinde ülke merkez bankası başkanına dair yapılan araştırmaya göre, 2013 yılında kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye yükseldi. Hafize Gaye Erkan ile birlikte bu sayı 23'e çıktı.

İŞTE KADIN MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI

Christine Lagarde, 2019'den beri Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı yapıyor.



Jorgovanka Tabakovic Ağustos 2012'den bu yana Sırbistan Merkez Bankası, Jeanette Semeleer de 2008'den beri Aruba Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürüyor.



Cindy Scotland 2002'den beri Cayman Adaları Finansal Otoritesi Başkanı, Rosanna Costa 2022'den beri Şili Merkez Bankası Başkanı, Malangu Kabedi-Mbuyi 2021'den beri Demokratik Kongo Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, Rebecca Patricia Santos Rivera 2022'den beri Honduras Merkez Bankası Başkanı, Anita Angelovska Bejoska 2018'den beri Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve Nor Shamsiah Mohd Yunus 2018'den beri Malezya Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor.



Victoria Rodriguez Ceja 2022'den beri Meksika Merkez Bankası Başkanı, Ida Wolden Bache 2022'den beri Norveç Merkez Bankası Başkanı, Elvira Nabiullina 2013'ten beri Rusya Merkez Bankası Başkanı, Maiava Atalina Ainuu-Enari 2011'den beri Samoa Merkez Bankası Başkanı, Catia Tomasetti 2018'den beri San Marino Merkez Bankası Başkanı, Caroline Abel 2012'den beri Seyşeller Merkez Bankası Başkanı, Nguyen Thi Hong 2020'den beri Vietnam Merkez Bankası Başkanı, Elizabeth Genia 24 Ocak 2023'ten beri Papua Yeni Gine Merkez Bankası Başkanı ve Than Than Swe 2022'den beri Myanmar Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

BÖLGESEL MERKEZ BANKALARI



Öte yandan ABD'de bazı bölgesel merkez bankalarına da kadınlar liderlik ediyor. Susan Collins 2022'den beri Boston Fed Başkanlığı, Lorie Logan 2022'den beri Dallas Fed Başkanlığı, Loretta Mester 2014’ten beri Cleveland Fed Başkanlığı, Mary Daly de 2018'den beri San Francisco Fed Başkanlığı görevinde bulunuyor.Kadın merkez bankası başkanları listesine son alarak TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan katıldı.KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TCMB BAŞKANLARI





Bu arada, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası'nda, kuruluşundan günümüze şu başkanlar görev yaptı:



"Selahattin Çam (1931-1938), A. Kemal Zaim Sunel (1938-1949), Mehmet Sadi Bekter (1949-1950), Osman Nuri Göver (1951-1953), Mustafa Nail Gidel (1953-1960), Memduh Aytür (1960), İbrahim Münir Mostar (1960-1962), Ziyaettin Kayla (1963-1966), M. Naim Talu (1967-1971), Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975), Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978), İ. Hakkı Aydınoğlu (1979-1981), Osman Şıklar (1981-1984), Yavuz Canevi (1984-1986), Dr. Rüşdü Saracoğlu (1987-1993), Dr. N. Bülent Gültekin (1993-1994), Ş. Yaman Törüner (1994-1995), Gazi Erçel (1996-2001), N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006), Durmuş Yılmaz (2006-2011), Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016), Murat Çetinkaya (2016-2019), Murat Uysal (2019-2020), Naci Ağbal (2020-2021), Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)."