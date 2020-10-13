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ABD Başkanı Trump: Eskisinden daha güçlüyüm

ABD Başkanı Trump: Eskisinden daha güçlüyüm
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, "Eskisinden daha güçlüyüm." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı.

Covid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, "Covid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden'ın sahipleri, radikal küreselciler." dedi.

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