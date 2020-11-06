ABD Başkanı Trump: "Yasal oylara bakarsak ben kazandım"

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, "Yasal oylara bakarsak ben kazandım. Bazı eyaletlerde bizim seçmenimizi evlerinde tutmaya çalıştılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" dedi.