ABD'nin Maryland eyaletinde ilkokullara LGBTQ+ kitapların konulması kararı protesto edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde, ilkokullarda LGBTQ+ toplumuyla ilgili kitapların müfredata alınmasıyla ilgili protesto gösterisi düzenlendi.

Montgomery County okul yönetiminin konuyla ilgili tarafları dinlediği toplantı sırasında, karşıt gruplar dışarıda toplanarak destek ve tepkilerini ortaya koydu.

Gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, sözlü tartışma ve arbede çıktı.

Müslüman grupların da destek verdiği protestoda aileler, okul yönetiminin eşcinselleri anlatan kitapları okul müfredatına almasına ve velilerin de bunu "seçenek dışı" bırakamayacağı kuralına tepki gösterdi.

Yerel medyaya konuşan Montgomery County Müslüman Konseyi Sosyal Yardım Direktörü Hisham Garti, "Bir inancı veya öğretiyi diğerine dayatmak veya bazı insanlara neye inanıp neye inanmayacaklarını söylemek okul sisteminin işi olmamalı." ifadesini kullandı.

Garti, yönetimin bu kararla ailelerin haklarını aştığına işaret ederek, ilgili kitapların öğretilmesi bazı kesimlerce kabul edilebilir olsa da aynı zamanda ebeveynlerin de çocuklarına ne öğretileceğini seçme hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu kitapların sınıflarda okutulmasını savunanlar ise bunun sadece bilgi sağlama amaçlı olduğunu, öğrencilere yönelik bir teşvik içermediği tezini öne sürdü.

Montgomery County okul bölgesi, anaokulundan başlayarak sınıflar için LGBTQ+ kapsayıcı kitapların bir listesini onaylamıştı.

Bu kararda, ayrıca, öğrencilerin ve ailelerin bu öğretim materyalleriyle ilgili eğitimi "tercih dışı" bırakma hakkı olmadığı belirtilmişti.

İki hafta önce, bir grup Müslüman ve Hristiyan aile, "seçmeme" politikasının dinin özgürce yerine getirilmesine ilişkin anayasal güvenceyi ihlal ettiği gerekçesiyle federal mahkemeye dava açmıştı.

Okul yönetiminin onayladığı ve okunmasını zorunlu kıldığı söz konusu kitaplarda aynı cinslerin evlilikleri ve eşcinsel hayatına dair bilgiler yer alıyor.