Afganistan'da az sayıdaki yerleşimin kontrolü için Taliban ile yerel gruplar arasındaki bekleyiş sürüyor

Afganistan'ın başkTaliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.enti Kabil'i kontrolüne alan Taliban, ülkedeki 407 ilçeden 15'ine henüz hakim olamadı. Tacik nüfus ağırlıklı Pencşir, Taliban hakimiyetine girmeyen tek vilayet durumunda.

Dün sabah saatlerinde Kabil'e girerek başkentte hakimiyet kuran Taliban, çoğu Kabil'in kuzeyinde olmak üzere, 15 ilçede yerel direnişlerle karşı karşıya.

Pencşir'in vilayet merkezi Bazarak ile Şotul, Henc, Dere, Ruha, Paryan, Anaba ve Abşar ilçelerinde büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayet merkezinde hakimiyet sağlayan Taliban, burada Salang, Cebel Sarac ve Surhi Parsa ilçelerinde henüz kontrol kuramadı.

Yine Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa vilayetine bağlı Aval Kuhistan ve Duvum Kuhistan ile başkentin güneybatısındaki Maydan Wardak vilayetine bağlı Aval Behsud da Taliban'ın yönetimi altına girmeyen ilçeler olarak kaldı.

Başkent Kabil'de ise İstalif ilçesi henüz Taliban'ın yönetiminde değil.

Söz konusu yerleşimlerde büyük ölçüde halkın oluşturduğu silahlı gruplar pozisyonlarını korurken, Taliban'ın da saldırıdan kaçındığı gözleniyor.