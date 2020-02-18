Afrika’da kaybolan hayalet gemi İrlanda’da karaya oturdu

En son Afrika açıklarında görülen MV Alta mürettebatı olmadan bir yıldan fazla Atlantik’te sürüklendi. En son altı ay önce Afrika kıyılarında yüzerken görülen hayalet gemi İrlanda’da karaya oturdu.

Bir vatandaş 77 metre uzunluğundaki MV Alta kargo gemisinin County Cork’taki Ballycotton yakınlarında kayalara takıldığını fark etti.

Bermuda’nın yüzlerce kilometre açığında terk edilen Tanzanya bandıralı gemi, bir yıldan uzun zamandır Atlantik’te mürettebatı olmadan sürükleniyor.

Irish Examiner’a konuşan Waterford Sahil Güvenliği sözcüsü hafta sonu boyunca devam eden Dennis Kasırgası’nın etkisiyle geminin İrlanda’nın güneybatı kıyısında karaya oturduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Ballycotton Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu’nda cankurtaran operasyon müdürlüğü yapan John Tattan terk edilmiş gemiyi “milyonda bir” diye nitelendirdi.