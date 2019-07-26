Akdeniz'de 686 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de 686 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM kuruluşu IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl başından 24 Temmuz'a kadar 36 bin 670 düzensiz göçmen, Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa'ya ulaştı. Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların 686'sı ise göç yolunda yaşamını yitirdi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Akdeniz güzergahındaki düzensiz göçmen sayısı yüzde 35 azalırken, göçmenlerin yüzde 83'ü Yunanistan ve İspanya'ya giriş yaptı. Buna göre 17 bin 991 kişi Yunanistan'ı, 12 bin 443 kişi ise İspanya'yı tercih etti.

Yunanistan'a ulaşanların büyük bir kısmı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Somali gibi ülkelerden geldi.

Öte yandan İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısında geçen yıla kıyasla azalma yaşansa da Batı Akdeniz güzergahında ölüm oranları hala yüksek seyrediyor.

Akdeniz'in Libya açıklarında dün yaşanan ve 150 kişinin kaybolduğu facia da eklenirse Akdeniz'de bu yılki ölümlerin 800'ü aşabileceği belirtiliyor.