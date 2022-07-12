Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı

Almanya'da sadece 2021'de, 100 yaş ve üstünde 23 bin 500 kişinin olduğu bildirildi.

Federal İstatistik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 100 yaş ve üstü kişilerin geçen yıl, 2020'ye göre 3 bin kişi daha fazla olduğu ifade edildi.

Bu kişilerin 18 bin 900'ünün kadın olduğu belirtilen açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla erkeğin hayatını kaybetmesinin kadınların sayısının fazla olmasının sebeplerinden biri olduğu vurgulandı.

İstatistik dairesi, yaşlı nüfusun artmasına gerekçe olarak iyileşmiş yaşam koşulları, artan refah ve tıptaki son gelişmeleri gösterdi.