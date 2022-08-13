Aşırı sıcaklar Almanya'nın önemli ticaret yollarından Ren Nehri'ni kurutuyor

Almanya'nın en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'nin su seviyesi, yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle ciddi oranda düştü.

Kalıcı kuraklık ve yüksek sıcaklıkların, diğer nehirlerde olduğu gibi Ren Nehri'nde de su seviyesinin düşmesindeki en önemli etkenler olduğunu belirten uzmanlar, su seviyesinin daha da düşmesinin yüksek tonajlı gemilerin nehri kullanamaması anlamına geleceğini, bunun da ekonomiye olumsuz yansıyacağı uyarısında bulundu.

Federal Hidroloji Enstitüsü (BfG) uzmanı Bastian Klein, su seviyesinin düşmeye devam edeceğini, gelecek hafta bir miktar yağmur kaydedilmesinin beklendiğini ancak bunun, su seviyesinin yükselmesine katkısının beklenmediğini söyledi.

Federal Su Yolları ve Denizcilik İdaresi (WSV), Orta Ren'deki su seviyelerinin hafta sonuna kadar 10 ila 15 santimetre daha düşmesini beklediğini açıkladı.