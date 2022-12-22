Avusturya Parlamentosu, “Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını kınama” teklifini reddetti



Sosyal Demokrat Parti [SPÖ] tarafından, Türkiye’nin sınır ötesi Suriye operasyonlarının kınanmasına yönelik parlamentoya sunduğu önerge, koalisyon hükümeti ÖVP ve Yeşiller partisinin oylarıyla reddedildi. Kınamayı gündeme getirenlerden olan Yeşiller Milletvekili Ewa Ernst-Dziedzic’de ret oyu kullandı.

Avusturya Hükümeti, Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye’ye yönelik sınır ötesi operasyonlarını kınama amaçlı bir SPÖ önergesini reddetti.

Sosyal Demokrat Parti [SPÖ] ve Yeşiller Partisi Milletvekili Ernst-Dziedzic’in basına duyurduğu kınama önergesi, Ulusal Konsey’de Ewa Ernst-Dziedzic’in bizzat kendisinin de ret oyu kullanmasıyla reddedildi.