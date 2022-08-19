Berlin Polisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında ön inceleme başlattı

Almanya'da Berlin polisinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısında, "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklindeki sözlerinden dolayı ön inceleme başlattığı bildirildi.

Bild gazetesi, Berlin polisinin bir suç duyurusu üzerine, Abbas hakkında Ceza Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca halkı kışkırtma suçlamasıyla ön inceleme başlattığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Alman hükümetinin resmi bir ziyareti kapsamında ülkede bulunduğu için Abbas'ın, dokunulmazlığının bulunduğunun varsayıldığını ifade etti.

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm döneminde işlenen suçları hafife almak, suç kapsamına giriyor. Ancak polisin ön inceleme başlatması otomatik olarak soruşturma açılacağı anlamına gelmiyor.

Alman ceza hukuku uzmanı Machael Kubiciel, Abbas'ın, Almanya'nın daveti üzerine Berlin'de bulunup bulunmadığının bu konuda belirleyici olmadığını, çok sayıda kişinin devlet kurumlarının daveti üzerine ülkeye geldiklerini ve dokunulmazlığı bulunmadığını aktardı.

Bu kişinin "başka bir ülkenin temsilcisi olup olmadığının önemli" olduğunu belirten Kubiciel, bundan dolayı Filistin'in bir devlet olup olmadığının burada önem taşıdığını kaydetti.