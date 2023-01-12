Biden'ın başı gizli belgelerle dertte

Eski özel ofisinde gizli belgeler bulunmasının ardından zor günler geçiren ABD Başkanı Joe Biden üzerindeki baskı artıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre yapılan aramalarda Biden'a ait ikinci bir mekânda daha hükümete ait gizli belgeler ele geçirildi.

NBC televizyonuna göre ele geçirilen yeni belgelerin gizliliğinin ne düzeyde olduğu, tam olarak nerede bulunduğu ve sayısı henüz bilinmiyor. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı'nın da bulunan son belgelere ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.

Biden'ın özel bürosunda geçen Kasım ayında eski Başkan Barack Obama'nın yardımcılığını yaptığı döneme ait gizli belgeler bulunduğu iki gün önce açıklanmıştı. Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, yaklaşık 10 gizli belgenin Biden'ın düşünce kuruluşu Penn Biden Merkezi'ndeki bürosunda bulunduğunu söylemişti.

Biden'ı avukatları da söz konusu belgelerin ulusal arşive teslim edilmesinin planladığını ifade ediyor.

Biden ise bürosunda gizli belgelerin bulunmasını şaşkınlıkla karşıladı. Belgeleri oraya kimin getirdiğini ve orada tuttuğunu bilmediğini söyleyen Biden, soruşturmaya tam destek olacağı sözünü verdi.

Cumhuriyetçiler saldırıya geçti

Biden'ın içinde bulunduğu durum, eski Başkanı Donald Trump'la karşılaştırılıyor. Geçen yaz Trump da benzer bir durumla karşılaşmış ve Biden, Trump'ı sert bir dille eleştirmişti.

Cumhuriyetçiler de şimdi Biden'a saldırılara başladı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki grup başkanı Elise Stefanik, Twitter hesabından "Yanıt talep edeceğiz, yozlaşmış FBI ve Adalet Bakanlığı'nın siyasallaşmasını durduracağız, Biden'ın suç ailesinden hesap soracağız" ifadelerini paylaştı.

Temsilciler Meclisi'nde yeniden çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Biden'ı hakkında açılacak soruşturmalarla birlikte zorlamak istiyor. Meclis Denetim ve Reform Komisyonu'nun Cumhuriyetçi başkanı James Comer de ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın durumuna değinerek "FBI, eski Başkan Trump'ın evinde arama yaptı.

Soruşturmayı yürüten özel bir savcı vardı. Şimdi Biden'a ait iki yerde gizli belgeler bulunuyor ve hiçbir şey olmuyor" dedi.