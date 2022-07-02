Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, kürtajın hala yasal olduğu bir eyalete seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.

ABD'de milyonlarca kadın, Yüksek Mahkeme'nin 50 yıllık "Wade'e karşı Roe" (İngilizce 'Roe v Wade') kararını bozmasının ardından Haziran ayında anayasal kürtaj hakkını kaybetti.

Karar, tek tek eyaletlerde kürtajın yasaklamasının önünü açtı. Bazı eyaletlerde kürtaj yapan klinikler kapanmaya başladı.

Bu eyaletler, kürtaj hizmetlerini sürdürme ya da kaldırma bakımından mücadele alanları haline geldi.

Kürtajın yasaklandığı ya da kısıtlandığı eyaletlerdeki kadınlar, kürtajın yasal olduğu bölgelere gitmek için eyalet sınırlarını aşmak zorunda kalabilirler.

Demokrat eyalet valileriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıda konuşan Biden, bazı eyaletlerin kürtaja erişim için eyalet sınırlarını geçen kadınları tutuklamaya çalışabileceğini söyledi.

Biden, "İnsanlar buna inanmıyor olabilir, ama bu olacak" dedi.

Biden, hükümetin, kürtajın yasak olduğu eyaletlerde düşüğe yol açan haplara erişimi sağlayacağını söyledi.