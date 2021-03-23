Blinken: "Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına"

Blinken: "Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına"
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.

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