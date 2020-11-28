Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Jakaranda ağaçlarının ilkbaharda çiçek açmasıyla, şehir mor renkle süslendi.

Çok sayıda yaşlı ağacı, geniş parkları ve birbirinden farklı kuş çeşitlerini barından Arjantin'in başkenti Buenos Aires caddeleri ve sokaklarını, Kasım ayına denk gelen ilkbaharın sonlarına doğru çiçek açan Jakaranda ağaçları, mor renge boyuyor.

203 kilometre karelik bir alan üzerine kurulu olan Buenos Aires Özerk Şehri'nde (CABA), şehrin sembollerinden Jakarandalardan, yaklaşık 19 bin adet bulunuyor.

Son 10 yılda sayısı yüzde 50'den fazla artırılan ağaçların şehirdeki sayısının 40 bine çıkarılması planlanıyor.