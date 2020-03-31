Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı

Dünya'da yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, ülke ekonomilerini resesyonuna götüren yeni tip koronavirüs Covid-19 salgının ilk ortaya çıktığı 'vahşi hayvan pazarları' Çin'de yeniden kurulmaya başladı. Pekin hükümetinin yasaklamasına rağmen Çin'in bazı bölgelerinde vahşi hayvan satışlarının yapıldığı görüldü. Daily Mail’in haberine göre, Çin’de satışı yapılan vahşi hayvanlardan biri de yeni tip koronavirüsün çıkış kaynağı olduğu düşünülen yarasalar. Çin’in Covid-19 salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından, sokağa çıkma yasaklarına son verilmesiyle kentlerdeki hayat yeniden eskisi gibi işlemeye başladı. Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların görüntülerinin çekilmesine izin vermediğini ifade etti. Çin'in güneybatısındaki Guilin kentindeki bir başka muhabir de, yarasaların, yılanların, örümceklerin ve akreplerin hastalıklara şifa niyetiyle satıldığı bir mağazanın reklam pankartının fotoğrafını çekti.





Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 08:45