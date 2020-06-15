Çin’de son 2 ayın en yüksek Covid-19 vaka artışı yaşandı

Çin’de yeni tip corona virüs Covid-19 salgınında son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19’u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülke içi kaynaklı vakaların 36’sı başkent Pekin’de ve diğer 2’si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

Sağlık Komisyonu ayrıca, Kovid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisi paylaştı.

Bu arada Pekin’de salgının tekrar ortaya çıkmasında bağlantılı ve vaka sayısının yeniden artmasına neden olan tarım ürünleri pazarının kapatılması sonrası yapılan testlerde dün 46 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Saptanan vakalar sonrası pazar civarındaki 11 yerleşim alanın sokağa çıkma uygulaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısının 83 bin 132’ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD’ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

“Brezilya (850 bin 796), Rusya (520 bin 129), Hindistan (321 bin 626), İngiltere (294 bin 375), İspanya (290 bin 685), İtalya (236 bin 651), Peru (225 bin 132), Almanya (187 bin 423), İran (184 bin 955), Türkiye (176 bin 677), Şili (167 bin 355), Fransa (156 bin 813), Meksika (142 bin 690), Pakistan (139 bin 230), Suudi Arabistan (123 bin 308), Kanada (98 bin 410), Bangladeş (84 bin 379), Çin (83 bin 132), Katar (78 bin 416), Güney Afrika (65 bin 736), Belçika (59 bin 918), Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

“Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70.”