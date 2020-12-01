Covid-19 antikoru taşıyan bebek dünyaya geldi

Mart ayında hamileyken yeni Koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan Singapurlu bir kadın, virüse karşı antikor taşıyan bir bebek dünyaya getirdi. Bu vaka, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçemeyeceğine dair yeni bir ipucu anlamına geliyor.

WA Today'in Straits Times'tan aktardığına göre bebeğin bu ay doğduğu, Koronavirüs taşımadığı ama antikorlara sahip olduğu bildirildi.

Celine Ng-Chan, "Doktorum hamilelik sırasında Covid-19 antikorlarımı bebeğe aktardığımdan şüpheleniyor" diye konuştu. Ng-Chan, Covid-19'u hafif semptomlarla atlatmış ve yakalandıktan iki buçuk hafta sonra taburcu edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 hastası hamilelerin virüsü gebelik veya doğum sırasında bebeğe geçirip geçirmediği henüz belirlenemedi.