Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgınla ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 494 kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 446'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi. Şu ana kadar 235 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 165 kişi iyileşti.

Ayrıca kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana bölgede ebola ile mücadele ederken virüs kapan 44 sağlık çalışanından 11'i hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 43 bin 449 kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi ölmüştü.