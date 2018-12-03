Eski BM Genel Sekreteri Ban'dan Kuzey Kore'ye çağrı





Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer silahlardan tamamıyla arınma konusunda somut adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Ban, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yaklaşık çeyrek yüzyıl süren başarısız çabalarının ardından Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma zamanının geldiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin diyalog içinde yer almayı tercih etmesine rağmen nükleer krizin daha bitmediğini ifade eden Ban, Kuzey Kore lideri Kim'in yaptırımların kalkmasını istiyorsa nükleer silahlardan arınma konusunda somut adımlar atarak uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmış

