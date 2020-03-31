Evsizler yine evsiz: Las Vegas’taki evsizler otoparkta uyudu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde evsiz insanların otoparkta uyuduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Las Vegas’taki iki evsiz barınağından biri olan, 500 yatak kapasiteli evsiz barınağı Katolik Hayır Kurumu’nda kalan bir evsiz vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine barınak yetkililer tarafından kapatıldı. Barınakta kalan diğer evsiz vatandaşlar ise belediye yetkilileri tarafından oluşturulan otopark barınağına yönlendirildi.

Şehirdeki Touro Üniversitesi’nden çok sayıda üniversite öğrencisinin hazırlanmasına yardım ettikleri otopark barınağında, altı mavi halılarla kaplanan 2230 metrekarelik bir alan bulunuyor. Otoparkta ayrıca yaklaşık 2 metrelik aralarla da sosyal mesafe çizgileri çizilmiş durumda.

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gibi, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde konut sekreteri olarak görev yapan eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro da görüntülere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Castro attığı bir tweette “Evsizliğin suçlulaştırılmasından sonra Las Vegas evsizleri beton ızgaralara koyuyor. Vegas’ta şu an kullanılmayan 150 bin otel odası var. Kamu-özel sektör işbirliği yaparak bu insanları orada ağırlayamaz mı?” diyerek belediyeye serzenişte bulundu.

The Guardian’daki habere göre, Las Vegas Belediye Sözcüsü Jace Radke, şehirdeki diğer evsiz barınağı olan Courtyard Evsizler Barınağı’nın neredeyse tam kapasitesiyle hizmet verdiğini ve Katolik Hayır Kurumu’nun kapatılmasıyla başka bir seçenekleri kalmadıkları için bu barınağı oluşturduklarını söyledi. Tam teçhizatlı bir sağlık ekibinin oluşturulan otopark barınağının yakınında hazır beklediğini vurgulayan Radke, kapatılan Katolik Hayır Kurumu barınağının ise bir hafta içinde tekrardan açılmasının planlandığını söyledi.