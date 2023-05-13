Fransa'da 76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı

Fransa'da 76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı
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Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nin düzenleneceği bölgede gösteri yasağı getirildi.

Dünyaca ünlü festival, Alpes-Maritimes vilayetinde bulunan Cannes kentinde 16 Mayıs-27 Mayıs'ta düzenlenecek.

Alpes-Maritimes Valiliğince yayımlanan kararda festival süresince Cannes kentinin 120 bin kişiyi ağırlayacağı belirtildi.

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Kararda 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin yapılacağı alanda gösteri düzenlemenin yasaklandığı kaydedildi.

- Sendikacılardan festivalde enerji kesintisi tehdidi

Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Cannes Film Festivali düzenlenirken elektriği kesme tehdidinde bulunmuştu.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor.

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