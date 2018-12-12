Fransa saldırı sonrası alarmda

Fransa’nın Strazburg kentinde dün akşam saatlerinde Noel pazarına giren Fas uyruklu bir Fransız etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda en az 3 kişi öldü, 6’sı ağır 12 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Fransa bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırı Strazburg’da Place Kleber’de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.

Strazburg’da bulunan Avrupa Parlamentosu saldırı nedeniyle kapatıldı, içeridekiler güvenli bir yere tahliye edildi.

Bölgede yaşayanlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Fransız polisi olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.