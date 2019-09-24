Gazze'de hurma hasadı

Gazze'de yaşayan Filistinli çiftçiler, hurma hasadına başladı.

Dallarından toplanıp kovalara doldurulan hurmalar, gerekli işlemlerin ardından kasa ve ambalajlara konularak satışa sunulmak üzere pazara gönderiliyor. Hurma toplayıcıları bellerine bağladıkları ip yardımıyla hurmaları topluyorlar.

Gazze Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim el-Kudra, İsrail ablukası nedeniyle karşılaşılan büyük zorlukların gölgesinde hurma hasadı döneminin açıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yetişen hurmaların Batı Şeria pazarına gönderilmesini yada dışarıya ihraç edilmesini yasaklaması sebebiyle fiyatların düştüğünü ve çiftçilerin zarar ettiğini belirten Kudra, Gazze'de 11 bin dönüm hurma bahçesi olduğuna dikkati çekti.