Haberler Foto Galeri Teknoloji Haberleri Porsche Logosunu Yeniledi: 75. Yıla Özel (İşte Logosunu Değiştiren Şirketler) Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche araçlarında kullndığı logosunu yeniledi. Eskisinden çok farklı olmayan sadece küçük değişimler yapılan logo sonbahardan itibaren yeni modellerde kullanılacak.1930'lu yıllarda kurulan Porsche daha önce 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logosunda değişim yapmıştı. Geçmişte de bu değişimler bugün olduğu gibi küçük dokunuşlarla olmuştuAradaki küçük farklara gelirsek, kabartmalı arka doku artık daha düz hale getirilmiş. Kırmızı alanlardaki noktalı kabartmalar ise petek dokusuna dönüşmüş. Ortadaki şahlanan at daha belirgin ve agresif hale getirilmiş. “Stuttgart” yazısı da yeni logo da daha belirgin olarak geri geliyor.



Marka ayrıca yeni araç alanlara isterse eski logolardan birini de temin edebiliyor.