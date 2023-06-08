Heathrow Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinden 31 günlük grev kararı

: İngiltere'nin başkenti Londra'nın ana havalimanlarından Heathrow'da güvenlik görevlileri, işverenleri yüksek enflasyon oranında ücret artışına zorlamak için yaz boyunca 31 gün sürecek grev kararı aldı.

Güvenlik çalışanlarının bağlı olduğu Unite sendikasından yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlileri yüzde 10,1 olan enflasyon oranının altındaki maaş zammı teklifini reddederek geniş çaplı greve gidiyor.

Grevler havalimanında 24 Haziran’da başlayacak. İki binin üzerinde güvenlik görevlisinin katılacağı grevler, 31 gün olacak şekilde ağustos sonuna kadar sürecek.

Grevler Kurban Bayramı ve İngiltere'de ağustos sonundaki resmi tatil günlerini de içerecek.

Havalimanında ilk kez Terminal 3’te çalışan güvenlik görevlilerinin de katılacağı grevler nedeniyle Virgin, Emirates, Qatar, United American ve Delta havayollarının da aralarında olduğu birçok şirketin yaz döneminde uçuşları aksayacak veya iptal edilecek.

Terminal 5’teki grevler ise British Airways’in yaz uçuş programını ağır şekilde etkileyecek. Aksamaların ilerleyen haftalarda kötüleşeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unite Genel Sekreter Sharon Graham, havaalanına grevlere ilişkin bildirimde bulunduklarını ve çalışanlara adil bir zam teklifi yapılana kadar grevlerin süreceğini ifade etti.

Çalışanları bu süreçte tamamen destekleyeceklerini kaydeden Graham, “Heathrow önceliklerini tamamen yanlış belirledi. Burası inanılmaz derecede varlıklı bir şirket ve hissedarlarına büyük miktarlar ödüyor ancak çalışanları zor geçiniyor ve diğer havalimanlarında çalışanlardan az kazanıyor.” diye konuştu.

İngiltere'de martta yüzde 10,1 olan enflasyon nisanda yüzde 8,7'ye gerilemişti.

Avrupa'da geçen yaz da grevler nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksamalar meydana gelmişti.