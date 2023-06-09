Yeni bir araştırmaya göre 1 milyar 408 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 101 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu tespit edildi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen araştırmada 136 milyon kişide "gizli şeker" bulunduğu belirlendi.

Ülkenin tüm eyaletlerinden 20 yaşından büyük 113 bin kişi katıldığı araştırmada, Hindistan nüfusunun yüzde 11,4'ünün diyabet hastası olduğu, yüzde 15,3'ünde "gizli şeker" bulunduğu saptandı.

Diyabet hastalarının en yaygın olduğu eyaletler yüzde 26,4 ile Goa, yüzde 26,3 ile Puducherry ve yüzde 25,5 ile Kerala oldu.

Araştırmada hastalığın kentlerde daha yaygın olduğu tespit edildi.

Diyabetin dünya çapında her 11 yetişkinden birini etkilediği, kalp krizi, inme, körlük ve böbrek yetmezliği riskini artırdığı biliniyor.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren ekipten Dr. RM Anjana, ülkedeki diyabet hastalarının sayısına dair, "Bu, bir saatli bomba." değerlendirmesinde bulundu.

Anjana, gizli şekeri olanların yüzde 60'ında, hastalığın 5 yıl içinde diyabete evirildiğine dikkati çekti.