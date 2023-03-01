Hindistan'da tapınaktaki festivalde ilk kez robot fil kullanıldı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala Eyaletinde, bir tapınakta daha önce tutsak fillerle yapılan dini geçit töreni ilk kez robot fille yapıldı.

The Indian Express'in haberine göre, dini törenlerde ilahların taşınması gibi işlerde canlı hayvanların kullanılmasına yönelik artan tepkilerin önüne geçmek için robot fil kullanıldı.

3 metre 20 santimetrelik boyu ve 800 kg ağırlığıyla gerçek fil boyutlarında olduğu belirtilen robot filin, demir bir iskelet üzerine kauçuk kaplanarak yapıldığı, hareket etmesi için motor kullandığı ve canlı fil görünüşünde olduğu belirtildi.

Kerala eyaletinin Thrissur bölgesinde bulunan Irinjadappilly Sree Krishna Tapınağı'nda yapılan dini törende kullanılan robot filin 500 bin rupiye (yaklaşık 115 bin TL) ulaşan maliyeti ise uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA tarafından karşılandı.

Robot file "Irinjadappilly Raman" adının verildiği ve Kerala tapınaklarında yaygın olan fillerin tanrıya sunulmasını içeren bir tören de yapıldı. Törende "fil Raman" canlı filler gibi süslendi.

PETA, robot filin tapınaktaki törenlerin daha güvenli ve canlılara eziyet etmeden yapılmasını sağlayacağı, bu sayede ise tutsak fillerin rehabilitasyonu çabalarını destekleyeceğini açıkladı.

Aynı anda beş kişiyi taşıyabilen ve operatörü tarafından bir anahtarla hortumu hareket ettirilebilen robot fil, Dubai Alışveriş Festivali için fil heykelleri tasarlayan Thrissur'daki bir grup sanatçı tarafından yapıldı.

Bir aile tarafından yönetilen tapınağın rahibi Rajkumar Namboothiri, önceden törenler için canlı fil kiraladıklarını, bunun çok maliyetli olduğu ve kalabalıktan ürken fillerin insanlara zarar verebildiğini belirterek robot fil fikriyle Thissur'daki sanatçılara başvurduklarını ifade etti.

Hayvan hakları için çalışan PETA'nın robot file sponsor olduğunu vurgulayan Namboothiri, töreni robot fille yapmaktan memnun olduklarını, Kerala'daki diğer tapınakların da robot fil kullanacağını düşündüklerini kaydetti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde dini festivallerde canlı filler kullanılıyor. Thrissur ve Palakkad bölgelerinde tapınaklar, geçit törenleri için yüksek maliyetlerle canlı filler kiralıyor.

"Thechikkottukavu Ramachandran" gibi bazı tutsak fillerin sosyal medya platformlarında büyük hayran kitleleri olduğu belirtiliyor.

Öte yandan PETA gibi hayvan hakları savunucuları, fillerin süslenerek saatlerce geçit törenlerinde yürütülmesinin bu canlılara zarar verdiğini vurgulayarak tepki gösteriyor.