ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce'nin Atlanta'daki dört gecelik Cowboy Carter turnesi öncesinde yayımlanmamış şarkılarını da içeren dijital materyalleri çalındı.

CNN'in haberine göre, Atlanta polisi, söz konusu hırsızlık olayının 8 Temmuz'da, Beyonce'nin koreografı Christopher Grant ile dansçısı Diandre Blue’ya ait kiralık bir aracın camının kırılmasıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Grant ve Blue, araçlarını bir restoranın önüne park ettikten sonra içeri girdiklerini, döndüklerinde ise arka camın kırık olduğunu ve iki valizin çalındığını belirtti.

Çalınan valizlerin içerisinde Beyonce’ye ait "müzik dosyaları, henüz yayımlanmamış şarkılar, geçmiş ve gelecekteki sahne şovlarına ait planları" bulunan 5 harici belleğin bulunduğu kaydediliyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık şüphesiyle 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca dizüstü bilgisayar, tasarımcı kıyafetler ve Apple AirPods gibi kişisel eşyaların da kaybolduğu kaydedilirken, polisin dizüstü bilgisayar ve kulaklıktan elde edilen takip verileriyle eşyaların yerini tespit etmeye çalıştığı kaydediliyor.