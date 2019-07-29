Hindistan’da kaplan popülasyonu 3 bine ulaştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesindeki kaplan popülasyonunun 3 bine ulaştığını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 15 yıl önce bin 400 dolaylarında olan kaplan popülasyonunun bugün 3 bine ulaştığını açıkladı.

Kaplan nüfusunun artışını “tarihi başarı” olarak nitelendiren Modi, ülkesinin nesli tükenmekte olan hayvan türleri için güvenli bir yer olduğuna dikkat çekti.

“9 yıl önce, Rusya’da kaplan popülasyonunu iki katına çıkarma kararı almıştık” diyen Modi, hedeflerine tahmin edilenden çok daha önce ulaştıklarını vurguladı.

Modi ayrıca, 2014 yılında 692 olan korunaklı alan sayısının bugün 860’a ulaştığını söyledi.