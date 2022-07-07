Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'nin edindiği bilgiye göre istifa etmeye hazırlanıyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği anlaşılan Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de Başbakan'a istifa etmesini tavsiye etti.

Boris Johnson, kendisini istifaya çağıran kabinenin üst düzey üyelerinden Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Gove'u görevden aldı.

Johnson'ın telefonla Gove'u arayıp, görevden alındığını söylediği belirtildi.

Salı gününden beri istifa eden bakanlar listesine bu sabah, göreve yeni atanan Eğitim Bakanının istifasıyla görevden ayrılan bakan sayısı beşe ulaştı.

Şu ana kadar Maliye Bakanı Rishi Sunak, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan istifasını açıklayan bakanlar.

Johnson dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarına karşılık olarak "devam edeceğim" yanıtını vermişti.

BBC Politika Editörü Chris Mason'ın konuyla ilgili analizi şöyle:

“İngiltere siyaseti bu sabah bir açmaz içinde. Başbakan Johnson ile Muhafazakar Parti'nin kabine dışı kesimleri arasında bir açmaz. Son iki gün içinde Boris Johnson otoritesinin büyük kısmını kaybetti, ama hala görevde. Hükümeti bir dizi istifanın ardından boşalan bakanlıklarla dolu. Johnson'ın kariyeri gelenekleri yıkan bir tavırla şekillendi. Bu tarz şimdi bazılarını endişelendiriyor: Yakında anayasal bir açmaza yol açacak bir durum ortaya çıkabilir mi? Başbakan geri adım atmazsa ne olacak?

Kuzey İrlanda'dan sorumlu eski bakan Julian Smith, bunu bir ‘rezalet’ olarak değerlendiriyor. ‘Sistemimiz güven üzerine kurulu, o bunu kaybetti’ diyen Smith, ‘büyük bir anayasal sorun’ olarak değerlendirdiği bu durumdan endişe ettiğini belirtiyor.

-Son kriz nasıl başladı?

Johnson'a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti.

Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti.

Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

Önce Salı günü Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa etti. Ardından bakan yardımcısı ve özel sekreter dahil en az 36 hükümet görevlisi istifa etti.

İki bakan birbirlerinden 10 dakika arayla kabineden istifa ettiklerini açıkladı. Bunu, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının da istifaları izledi.

Will Quince Aile ve Çocuk Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederken, Laura Trott da bakan danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söylemişti. Rishi Sunak da halkın hükümetlerinden etik ve dürüst davranmasını bekleme hakkı olduğunu ifade etmişti.